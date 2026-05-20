В Масазыре временно не будет газа
В поселке Масазыр было временно приостановлено газоснабжение из-за повреждения газопровода техникой, проводившей земляные работы.
Как сообщает Day.Az, по информации производственного объединения "Азеригаз", в поселке Масазыр Абшеронского района во время проведения земляных работ специализированной техникой был поврежден газопровод.
В связи с этим с 20.05.2026 года с 15:35 подача газа в поселок Масазыр приостановлена до завершения ремонтно-восстановительных работ.
В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по устранению аварии и восстановлению газоснабжения.
