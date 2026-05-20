Банк ABB, надежный партнер предпринимателей, объявляет стимулирующую тиражную лотерею для индивидуальных предпринимателей. Предприниматели могут участвовать в лотерее, получая шансы за операции через приложение ABB Biz до 18.08.2026.

Каждый новый зарегистрированный в приложении предприниматель получает 1 шанс. Кроме того, каждый успешный платеж или перевод на сумму не менее 100 манатов, каждый заказ дебетовой карты, прием QR‑платежа, заказ мобильного POS, заявка на кредит, уплата налогов приносит 1 шанс в рамках установленных максимальных лимитов.

Подарки для победителей лотереи:

Автомобиль "Toyota Corolla Cross Hybrid" (модель 2025) - 1 шт.

Мобильный телефон "Apple iPhone 17 Pro 256GB" - 3 шт.

Наушники "Apple AirPods 4" - 3 шт.

Смарт‑часы "Apple Watch 10 42MM" - 3 шт.

Чтобы получить возможность участвовать в лотерее, пользователь должен выбрать "Активировать" в приложении ABB Biz. Победители будут определены случайным образом. Подробную информацию о кампании можно найти здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.