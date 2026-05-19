В градостроительстве учитывается влияние факторов окружающей среды на инфраструктуру

Министерство по чрезвычайным ситуациям поддерживает инициативы по созданию широкомасштабных систем раннего предупреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Джабраил Ханларов на мероприятии "Системы раннего предупреждения и климатически устойчивые города", проведенном в рамках WUF13.

По его словам, важное значение имеют информирование общественности, планирование и реализация мер по снижению риска стихийных бедствий на местном уровне, а также организация коммуникационных систем.

"Развитие климатически устойчивых городов и адаптация инфраструктуры к изменениям климата являются одними из основных приоритетов. Разработка документов территориального планирования, оптимальность проектирования и создание городской инфраструктуры, устойчивой к климату, - важнейшие факторы. На каждом этапе строительной и градостроительной деятельности учитывается влияние факторов окружающей среды на городскую инфраструктуру. Для снижения воздействия стихийных бедствий и повышения устойчивости городов к экологическим факторам необходимо реализовать ряд важных мер. Министерство по чрезвычайным ситуациям ведет серьезную работу по использованию энергоэффективных систем освещения и отопления, развитию инфраструктуры водоснабжения, повышению осведомленности специалистов в области строительства об изменении климата, применению возобновляемых источников энергии и повышению климатической устойчивости зданий и сооружений на основе концепции "умного города". В целом, важное значение имеют организация систем раннего предупреждения и совместное сотрудничество в обеспечении климатической устойчивости городов", - сказал он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.