Айдын Керимов назвал количество восстановленных в Шуше памятников

На сегодняшний день в Шуше восстановлено 27 памятников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Постконфликтное градостроительство: восстановление уничтоженной идентичности и перестройка интегрированного будущего", проведенном в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"В Шуше насчитывается около 200 исторических и культурных памятников. Подавляющее большинство из них пострадало в период оккупации. Восстановлены 7 мечетей, 6 родников, 7 объектов культуры, Шушинская крепость, памятник Узеиру Гаджибекову, расположенный в саде Хангызы Натаван, мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, а также караван-сарай Ханлыг Мухтар. Всего на сегодняшний день восстановлено 27 памятников", - отметил он.

А. Керимов сообщил, что с 10 мая 2024 года в Шушу переселены 1411 человек (377 семей).

"В 1-м жилом массиве введены в эксплуатацию 23 многоквартирных дома на 450 квартир.

В настоящее время в Шуше строятся 3 жилых комплекса. Это жилые комплексы D3: 17 зданий, D4: 12 зданий, D5: 14 зданий", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.