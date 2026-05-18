Президент Узбекистана предложил провести WUF15 в Новом Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести WUF15 в Новом Ташкенте.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом он сказал, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"Я предлагаю провести 15-ю сессию Всемирного форума городов в Новом Ташкенте в 2030 году, основной темой которой станет роль местных сообществ в устойчивом развитии городов. Уважаемые участники форума, я уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать поиску совместных решений взаимовыгодных и перспективных вопросов", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также отметил, что Узбекистан готов провести в следующем году в городе Самарканд международный форум для обсуждения новых подходов к финансированию и инвестициям в жилищное строительство.