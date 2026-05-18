Иран передал свой новый пакет предложений через Пакистан

Иран передал через Пакистан свой новый пакет предложений, состоящий из 14 пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Tasnim", Иран передал новый пакет предложений через Пакистан, а посредник направит его США.

Согласно информации, США в последнее время направили свой документ в ответ на предыдущий пакет предложений Ирана, содержавший 14 пунктов. В рамках обмена сообщениями, проводившегося в последнее время, Иран вновь отредактировал свой текст и представил его в виде 14 пунктов через Пакистан.

"Tasnim" сообщает также, что новый пакет предложений Ирана сфокусирован на переговорах о прекращении войны и мерах доверия со стороны США.

Отметим, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи заявил на сегодняшней пресс-конференции, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются при посредничестве Пакистана, а Иран в настоящее время сосредоточен на прекращении войны.