Молодежь должна участвовать в планировании и управлении городами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Джонатан Рики, член Молодежного консультативного совета UN-Habitat и исполнительный директор организации "Молодые африканцы за устойчивую Африку", в ходе совместного закрытия ассамблей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Мы призываем к институционализированному и адекватно финансируемому участию детей и молодежи в планировании городов, разработке жилищной политики и управлении городами", - сказал он.

По его словам, участие молодежи должно быть полноценным и включать все этапы - от проектирования до реализации, а не ограничиваться консультативными встречами после принятия решений.

Рики отметил, что молодежные и детские инициативы должны быть интегрированы в городскую политику, а инновации, реализуемые молодежью, масштабироваться на национальном и международном уровнях при поддержке устойчивого и предсказуемого финансирования.

"Жилье и городская инфраструктура должны быть связаны с транспортом, образованием, здравоохранением, безопасными общественными пространствами и социальными услугами. Только при таком подходе города станут действительно пригодными для жизни", - добавил он.

Он также подчеркнул, что участие детей и молодежи в управлении городами является ключевым элементом реализации принципов нового Глобальной городской повестки и достижения устойчивого развития урбанистической среды.