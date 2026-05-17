Президент Маврикия прибыл с визитом в Азербайджан

17 мая Президент Республики Маврикий Дарамбир Гокуль прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику с целью участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встретили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.