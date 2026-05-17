Доля "зеленых зон" в Азербайджане увеличилась с 13% до примерно 38%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на министерской встрече, посвященной Новой городской повестке, в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что в рамках дальнейших шагов Азербайджан совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), Международной организацией по миграции (IOM) и Baku Climate and Peace Hub планирует запустить в рамках WUF13 инициативу "Smart Sustainable Settlements" - пакет решений по безопасному возвращению.

По его словам, проект направлен на поддержку внедрения международно признанных стандартов устойчивого восстановления и реконструкции.

А.Гулиев подчеркнул, что Азербайджан намерен вносить вклад в глобальные дискуссии посредством устойчивого восстановления, климатически чувствительного планирования, цифровой трансформации и инклюзивного территориального развития.

"Азербайджан высоко ценит партнерство с Программой ООН по населенным пунктам и привержен укреплению сотрудничества для того, чтобы города оставались в центре глобального развития и климатических решений", - отметил он.

В завершение выступления А.Гулиев пожелал участникам WUF13 продуктивных обсуждений и успешного проведения форума.