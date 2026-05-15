Творческий путь длиною в 45 лет: юбилейный вечер в Баку

В Международном центре мугама прошел музыкальный вечер, который был посвящен 45-летию творческой и педагогической деятельности Фариды Ахмедбековой. Пианистка, кандидат искусствоведения и профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли отметила этот юбилей в кругу коллег, учеников и зрителей, сообщает Day.Az.

Фарида Ахмедбекова - концертирующая пианистка. Она достойно представляла азербайджанскую исполнительскую школу за рубежом, выступая в Грузии, Турции, Швейцарии, Болгарии, Японии, Норвегии, Италии, на Кипре и во многих других странах.

Перед началом концерта выступила кандидат искусствоведения, старший преподаватель БМА Алёна Инякина, которая рассказала гостям о важных моментах творческого пути Фариды Ахмедбековой, особо отметив международные успехи самой пианистки и достижения её воспитанников.

Окончив Азербайджанскую государственную консерваторию имени У. Гаджибейли по классу народного артиста Рауфа Атакишиева и проработав в ряде учебных заведений, пианистка начала преподавательскую деятельность на кафедрах камерного ансамбля и специального фортепиано БМА, где ей было присвоено учёное звание доцента, а затем - профессора кафедры камерного ансамбля.

Еще одним важным направлением её деятельности стали научные исследования. Исполнительница является автором диссертации на тему "Камерно-инструментальное творчество азербайджанских композиторов", монографии о роли фортепиано в камерно-инструментальном творчестве азербайджанских композиторов, а также учебных пособий и научных статей.

Концертную программу продолжили выступления преподавателей и студентов БМА, воспитанников Гимназии искусств при Национальной консерватории и музыкальных школ Баку. Этот вечер объединил самые разные эпохи и стили: со сцены звучали произведения Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Эдварда Грига, Теодора Хансена, Филиппа Шарвенки, Альфреда Шнитке, Николая Ракова и зажигательные ритмы Астора Пьяццоллы. Искренние эмоции наполняли зал, и зрители долго не отпускали музыкантов, награждая их тёплыми аплодисментами.

Кульминацией вечера стало яркое исполнение Фаридой Ахмедбековой концертных произведений заслуженного деятеля искусств Мехрибан Ахмедовой и заслуженного педагога, профессора Адиля Юсифова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.