В Азербайджане могут ввести минимальную почасовую заработную плату

В Азербайджане может быть введена минимальная почасовая оплата труда.

Как передает Day.Az, это предусмотрено Генеральным коллективным соглашением на 2026-2028 годы, подписанным между Кабинетом министров Азербайджана, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) страны.

Согласно документу, стороны договорились продолжить работу по поэтапному повышению минимальной заработной платы, а также стремиться к приведению ее соотношения к средней зарплате в соответствие с положениями Европейской социальной хартии.

Кроме того, предусмотрено содействие внесению изменений в законодательство, связанных с введением минимальной почасовой оплаты труда.