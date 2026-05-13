SOCAR откроет представительство в Узбекистане

Принято решение об открытии представительства SOCAR в Узбекистане, об этом сообщает в среду Day.Az со ссыкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Об этом было объявлено в ходе встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, главы SOCAR Ровшана Наджафа, а также руководства bp Ариэля Флореса и Джованни Кристофоли. Представители компаний прибыли в Узбекистан для участия в форуме "Энергетическая неделя Узбекистана - 2026".

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими ведущими компаниями - одними из лидеров энергетической и нефтегазовой отраслей.

С удовлетворением была отмечена успешная кооперация в энергетической сфере. Подчеркивалось, что SOCAR является партнером Узбекистана в реализации проекта по разработке углеводородных месторождений на плато Устюрт. Высокую оценку получило присоединение bp к данному масштабному проекту.

Стороны подчеркнули важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, включая разведку, добычу и глубокую переработку углеводородного сырья, налаживание долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также подготовку отраслевых кадров.

Напомним, что компания bp официально подтвердила свое участие в соглашении о разделе продукции (PSA) по шести блокам в Северо-Устюртском регионе Узбекистана.

Соглашение охватывает блоки Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпак и Кулбой.

Документы были подписаны в Ташкенте на полях конференции "Нефть и газ Узбекистана - 2026" министром энергетики Республики Узбекистан Джурабеком Мирзамахмудовым, председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангиновым, президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.