В Китае 16-летняя туристка упала с аттракциона в каньон и погибла - ВИДЕО
В Китае 16-летняя туристка упала с аттракциона в каньон и погибла.
Как передает Day.Az, девушка сорвалась во время прыжка на аттракционе в парке приключений в провинции Сычуань.
16-летняя туристка хотела попробовать банджи-джампинг, но трос оборвался, и она упала в каньон. Перед прыжком девушка кричала и ругалась, что трос недостаточно надежно закреплен.
Произошедшее квалифицировали как несчастный случай.
