В Китае 16-летняя туристка упала с аттракциона в каньон и погибла.

Как передает Day.Az, девушка сорвалась во время прыжка на аттракционе в парке приключений в провинции Сычуань.

16-летняя туристка хотела попробовать банджи-джампинг, но трос оборвался, и она упала в каньон. Перед прыжком девушка кричала и ругалась, что трос недостаточно надежно закреплен.

Произошедшее квалифицировали как несчастный случай.