Автор: Лейла Таривердиева

"Сколько бы давления на нас ни оказывалось во время Второй Карабахской войны, все было тщетно. Хотя тех, кто хотел нас остановить, было достаточно много. Во-первых - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, страны, которые тогда ее возглавляли. Каждая из них хотела остановить нас по собственным причинам. В течение 44 дней на нас неоднократно оказывалось давление. Это не рядовые страны, а ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Посмотрите, кому мы противостояли. Каждый из них из кожи вон лез, чтобы сделать эту оккупацию вечной, использовать ее как инструмент и, в конечном итоге, не дать азербайджанскому народу спокойно дышать. Не только они, но и другие страны не желали нашей победы".

Нет никаких сомнений, что эти слова Президента Азербайджана, прозвучавшие в его выступлении в Зангилане 10 мая, не понравятся в мировых столицах.

На Азербайджан действительно оказывалось всестороннее давление все годы карабахского конфликта. На подвергшуюся военной агрессии страну давили с начала 90-х. Москва в лице Бориса Ельцина оказывала прямую военную поддержку армянским оккупантам, США с их знаменитой демократией приняли абсолютно не отвечавшую логике происходящего на Южном Кавказе 907-ю поправку. Свой вклад в поддержку Армении внесла и Франция. После подписания Бишкекского соглашения в мае 1994 года именно эти три страны стали сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. В Баку это мало кого удивило, потому что здесь хорошо понимали, по какой логике будут развиваться дальнейшие события. Сопредами были назначены именно три страны с наиболее крупной и влиятельной армянской диаспорой. Называть это случайностью более чем несерьезно.

Сам институт МГ создавался для обеспечения интересов армянства в данном конфликте, а не для его справедливого урегулирования. Поэтому азербайджанской стороне пришлось все годы так называемых мирных переговоров держать удар. Страна проявила невероятную стойкость, сумев, находясь под таким прессом, выйти из кризиса, накопить мощь и победить. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности можно назвать пощечиной Минской группе ОБСЕ.

Создавая институт сопредов по Карабаху, в ОБСЕ не особо думали о торжестве международного права, принуждения агрессора к справедливому миру и других "мелочах". Вся деятельность МГ была сосредоточена на сохранении статус-кво. За годы существования этого статус-кво азербайджанские земли подверглись беспрецедентному вандализму и грабежу. Три державы, ведомые своими армянскими общинами, ни разу не задумались о судьбе азербайджанцев - жертв этнических чисток. Три ядерные державы оказались неспособны заставить маленькую, слабую и зависимую Армению выполнить резолюции Совбеза ООН? Удивительно. А самое удивительное - это единство подходов трех держав к карабахскому конфликту. Тут между тремя столицами царили полная любовь и взаимопонимание, в то время как по аналогичным конфликтам в других странах они были, что называется, "на ножах".

Сопредседатели МГ настойчиво повторяли, что у данного конфликта нет военного решения. Азербайджан хотели заставить смириться с оккупацией бывшей НКАО, чтобы вернуть окружающие ее районы. Но не все. Аппетиты армян были намного больше бывшей НКАО. А посредники только рады были им угодить. В период так называемых мирных переговоров вошел в оборот термин "северная Армения". Это территории севернее бывшей НКАО, на которые положило глаз армянство. В первую очередь, это Кяльбаджар с его крупнейшим на Кавказе золоторудным месторождением. Но под "северную Армению" попадал и ряд других районов Азербайджана, в том числе Дашкесанский и Гедабекский. Согласно "новым исследованиям" армянского агитпропа, эти районы в 20-х годах прошлого века были "вычленены" из Карабаха, чтобы оставить их Азербайджану, но там всегда проживали в основном армяне (!!!).

Конечно, за столом переговоров это не обсуждалось, но сама постановка вопроса говорила о том, что если затея с "независимостью" Карабаха и оставлением Армении Кяльбаджара и Лачина пройдет, Ереван на этом не остановится. И почему-то мы не сомневаемся, что международные посредники, представляющие интересы армянской диаспоры, будут не прочь посодействовать в этом безобразии.

Еще раз хочется повторить - военная победа Азербайджана стала настоящей пощечиной Минской группе. После войны сопреды заторопились в регион, пытаясь разведать обстановку и выяснить, можно ли как-то ее развернуть обратно. Президент Ильхам Алиев принял их очень холодно и сказал: "Я не приглашал Минскую группу совершить визит. Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, я не возражаю. Может им есть что мне сказать. Если вы хотите сказать это на камеру, то пожалуйста. Если не хотите, то я скажу им, чтобы ушли. Как захотите. Пожалуйста, я слушаю вас".

Президент Азербайджана выразил удивление, обращаясь к подавленным дипломатам, что три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли использовать свои возможности, потенциал, чтобы армяне были вынуждены уйти. Не смогли или не захотели?

Это был конец Минской группы. Думается, после той встречи, состоявшейся в декабре 2020 года, всем стало понятно, что турпоездкам сопредседателей в регион, шашлыкам в горах и подаркам от сепаратистов пришел конец.

1 сентября 2025 года Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии всех институтов, связанных с минским процессом по карабахскому урегулированию. Данное решение было принято на основании совместного обращения Азербайджана и Армении. Был ликвидирован и институт сопредседателей, и институт личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Можно представить, как это ударило по бедняге Каспршику, привыкшему за годы поездок на Южный Кавказ собирать дивиденды с посредничества ОБСЕ.

33 года бессмысленной деятельности, бессмысленных встреч и бессмысленных трат средств налогоплательщиков стран-членов завершились.

Накануне роспуска МГ Президент Ильхам Алиев встречался с жителями Кяльбаджара и заявил, что "Минская группа уже доживает последние дни".

Минская группа ушла в историю бесславно, с позором и провалом. И молча. Да ей и прежде было нечего сказать.