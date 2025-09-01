Баку предсказал судьбу Минской группы еще в 2020 году

Автор: Лейла Таривердиева

Все, о чем говорит Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в конечном итоге становится реальностью. Что-то медленнее, что-то быстрее - в зависимости от обстоятельств и количества помех. Но это уже доказано и ни у кого больше не вызывает сомнений: если азербайджанский лидер поставил вопрос, он обязательно придет к своему решению, какой бы не была сила трения.

1 сентября Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии с того же дня всех институтов, связанных с минским процессом по карабахскому урегулированию. Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, данное решение было принято на основании совместного обращения Азербайджана и Армении. Секретариату ОБСЕ поручено до 1 декабря 2025 года решить все организационные и технические вопросы, связанные с ликвидацией данных структур. Кроме того, в документе отмечено, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению. В том числе ликвидируется институт личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, а также Группы по планированию на высоком уровне.

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу подтвердил прекращение существования Минской группы и поздравил Армению и Азербайджан "с этим конкретным шагом на пути к миру и стабильности в регионе - убедительным свидетельством эффективности дипломатии".

Вот и все. 33-летняя история Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта завершилась. Завершилась, надо сказать, бесславно. Три державы - США, Россия и Франция - так и не смогли найти путей для мирного разрешения проблемы. Или не захотели, как говорил Президент Ильхам Алиев.

33 года бессмысленной деятельности, бессмысленных встреч и бессмысленных трат средств налогоплательщиков стран-членов. Самое обидное то, что половина этих лет была годами надежд. В Азербайджане недолго, но все же надеялись, что международное сообщество стукнет, наконец, по столу и призовет оккупанта к порядку. Однако международное сообщество, которое представляли три державы, не спешило стучать по столу. Наоборот, делалось все для того, чтобы статус-кво, не дай бог, не пострадал от "чрезмерного" миротворчества.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992. Сопредседателями МГ были назначены, словно нарочно, три страны с наиболее крупной и влиятельной армянской диаспорой. Хотя почему "словно"? Никакой случайности или совпадения тут нет. Это было сделано намеренно, так как с самого начала торжество справедливости и международного права в "меню" не входило. Целью растянувшегося на десятилетия процесса было закрепить земли за Арменией. Но потом, когда Баку выдохнется и прекратит борьбу. Все когда-нибудь заканчивается, напевали в МГ под аккомпанемент дудука.

Но Баку не только не сдался, но и собрал силы и освободил свои земли собственными силами, повергнув в шок всех.

Несколько дней назад на встрече с жителями Кяльбаджара Президент сказал: "Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако юридически она существовала, теперь приближается и ее конец".

Азербайджанский лидер заговорил о бессмысленности продолжения существования МГ сразу после Победы. Вспоминается встреча главы государства с сопредседателями от Франции и США, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ в декабре 2020 года. Эти трое сидели перед Президентом-победителем как провалившие экзамен студенты.

"К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом. Я участвовал в переговорах в течение последних 17 лет. Однако, как я сказал в ходе войны, хотя у Минской группы была определенная деятельность в направлении выдвижения идей и проявления творчества, это не дало никакого результата. Такова реальность.

...Почему несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН, постановления ОБСЕ, других международных организаций, конфликт не был урегулирован на протяжении стольких лет? Три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли использовать свои возможности, потенциал, чтобы армяне были вынуждены уйти. Даже с некоторых территорий не смогли их вывести. Не смогли или не захотели? Этот вопрос остается открытым. Но сейчас это уже не имеет значения. Конфликт решен. Азербайджан сделал это военно-политическими средствами. Я часто слышал от вас и вашего руководства, а также ваших высокопоставленных официальных лиц, что конфликт не имеет военного решения. Я же говорил: Есть! История показала, что я был прав. Было! Думаю, что те, кто говорил "военного варианта нет", теперь и сами понимают, что он был, потому что они просто-напросто хотели сохранить сложившуюся ситуацию такой, как есть", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана напомнил придавленным дипломатам, как несколько лет назад сопреды впервые выступили с заявлением о неприемлемости статус-кво, но через какое-то время изменили свои слова на "статус-кво неустойчив". То есть смысл заявления был полностью изменен, и теперь оно звучало в поддержку статус-кво, и единственное, что заботило посредников, это его неустойчивость. Азербайджан не позволил сделать его устойчивым и, как и обещал азербайджанскому народу Президент, территориальная целостность была восстановлена.

В завершение своего слова на той декабрьской встрече 2020 года Президент Ильхам Алиев сказал: "Я не приглашал Минскую группу совершить визит. Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, я не возражаю. Может им есть, что мне сказать".

Сказать сопредседателям было нечего. Им нечего было сказать все годы существования Минской группы.

Армения долго сопротивлялась. Ереван отвечал на предложение Баку о совместном обращении в ОБСЕ невнятно. До сентября 2023 года у кого-то где-то еще теплились надежды сохранить за Арменией хотя бы что-то.

В июне 2022 года на конференции Парламентской сети Движения неприсоединения Президент Ильхам Алиев заявил, что в Минской группе больше нет необходимости, мы распрощались с Минской группой, попрощались с ними. "Однако, к сожалению, армянская сторона и другие хотят воскресить эту группу. Хочу сказать, что это невозможно. Эта группа уже мертва, безжизненна. Мы сильно пострадали от оккупации и говорим об этом открыто. Думаю, любая спекуляция, связанная с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивна, но и разрушительна, оказывает разрушительное воздействие на установление мира в регионе", - подчеркнул глава государства.

Только после антитеррористической операции, результаты которой в конечном итоге принял весь мир, надежды армянской стороны улетучились.

В апреле этого года, принимая новоназначенного генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, Президент Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ, которая потерпела полный крах в урегулировании бывшего армяно-азербайджанского конфликта, и все связанные с ней институты. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет военным и политическим путем, тем самым обеспечено утверждение на Южном Кавказе норм и принципов Хельсинкского заключительного акта и международного права.

Наверное, если бы сопредседатели МГ в лице постоянных членов СБ ООН и мировых держав приложили усилия к утверждению на Южном Кавказе норм и принципов международного права, земли могли быть возвращены без крови. Но они не смогли, точнее, не захотели этого сделать. У каждой из держав был собственный расчет и собственные интересы. Никто не ожидал, что Азербайджан решит проблему, не посчитавшись с этими расчетами и интересами.

У Президента Азербайджана есть собственные расчеты, построенные на национальных интересах его страны, и чужие интересы тут даже не третьи в очереди.