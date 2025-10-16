Трамп анонсировал новую встречу с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут вскоре новую личную встречу, которая пройдет в Будапеште.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил по итогам телефонного разговора с Путиным Трамп.

"В заключение беседы мы согласились с тем, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. <...> Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте - в Будапеште, Венгрия, чтобы решить, можем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной", - написал американский лидер в Truth Social.

По словам Трампа, место встречи помощников руководителей двух государств еще не определено. "[Делегацию] США на первоначальных встречах возглавит госсекретарь Марко Рубио - вместе с различными другими лицами, состав которых будет уточнен позднее", - пояснил глава администрации США.

Он не указал, когда именно можно ждать российско-американских переговоров на высшем уровне в Будапеште.