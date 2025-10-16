Президент Ильхам Алиев: Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом

Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Азербайджане Софи Лагут.

Напомнив о встрече с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене, Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате этой встречи вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом. Подчеркнув, что в двусторонней повестке дня начался новый период, глава государства коснулся важности восстановления и развития, прежде всего, межличностных и деловых контактов, сотрудничества в культурной, гуманитарной областях.