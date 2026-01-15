Легионер "Нефтчи" вернулся к тренировкам команды

Учебно-тренировочный сбор "Нефтчи" в Абу-Даби продолжается.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на "Нефтчи".

На следующий день после контрольного матча с "Пирамидс", завершившегося вничью 1:1, команда провела восстановительное занятие и получила отдых, после чего вновь приступила к тренировкам под руководством Юрия Вернидуба.

К утреннему занятию присоединился легионер "Нефтчи" Сесси Д'Алмейда, который вернулся в расположение клуба из стана сборной Бенина после завершения выступления на Кубке африканских наций. Вечером команда продолжит подготовку очередной тренировкой.

Отметим, что в рамках сбора "Нефтчи" проведет заключительный контрольный матч 16 января против китайского клуба "Чэнду Жунчэн". Встреча состоится на стадионе 321 Sports Club и начнется в 17:00 по местному и бакинскому времени.