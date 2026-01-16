Сегодня четыре клуба Азербайджана проведут контрольные матчи

Сегодня сразу четыре клуба Азербайджана проведут контрольные матчи в рамках зимних сборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, находящийся на учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби "Нефтчи" встретится с китайским клубом "Чэнду Жунчэн". Ранее бакинская команда сыграла вничью с египетским "Пирамидс" 1:1 и одержала победу над казахстанским "Кайратом" со счетом 3:0.

В Анталье сегодня проведут по два матча "Зиря" и "Карабах". Столичный клуб сыграет с украинской "Александрией" и чешским "Богемианс 1905". Команда из Агдама проведет встречи против хорватского "Осиек" в 12:00 по бакинскому времени и польского "Заглембе" в 19:00.

Отметим, что "Зиря" ранее сыграла вничью с румынским клубом "Чиксереда" 3:3. "Карабах" в предыдущем контрольном матче уступил узбекистанскому "Нефтчи" со счетом 0:5.

Еще один представитель Азербайджана, "Сумгайыт", сегодня проведет заключительный матч на сборе в Анталье. Команда из "города молодежи" вечером встретится с хорватским "Осиек". Ранее коллектив под руководством Саши Илича проиграл венгерскому "Пакшу" и сербскому ОФК Белград со счетом 1:5 и 1:4 соответственно.