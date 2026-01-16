Спикер парламента Армении поблагодарил главу МИД Турции

Спикер национального собрания Армении Ален Симонян выразил благодарность министру иностранных дел турции Хакану Фидану.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на брифинге.

"Благодарю министра иностранных дел Турции и всех тех региональных партнёров, которые поддерживают призывы большинства армянского общества к миру, к ведению торговли и к развитию этой торговли в рамках TRIPP", - сказал Симонян.

Отметим, что ранее Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.