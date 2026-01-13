Азербайджан и Турция обсудили союзнические отношения

13 января 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также ситуация с безопасностью в регионе, была выражена удовлетворенность совместной скоординированной деятельностью двух братских стран.