Азербайджан и Турция обсудили союзнические отношения
13 января 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также ситуация с безопасностью в регионе, была выражена удовлетворенность совместной скоординированной деятельностью двух братских стран.
