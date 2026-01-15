Названы паралимпийцы Азербайджана с наибольшим числом участий в Играх

Пять азербайджанских паралимпийцев вошли в число спортсменов, которые на протяжении карьеры чаще других представляли страну на Паралимпийских играх.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, речь идет об атлетах, дебютировавших после первого участия сборной Азербайджана на Паралимпийских играх 1996 года в Атланте.

Двукратный паралимпийский чемпион по парадзюдо Ильхам Закиев принимал участие в шести Паралимпиадах подряд с 2004 по 2024 годы. Столько же раз страну на Играх представляла парастрелок Елена Таранова, выступавшая на Паралимпиадах подряд с 2000 по 2020 годы.

Параатлет Олохан Мусаев участвовал в пяти Паралимпийских играх подряд с 2008 по 2024 годы. Еще один представитель параатлетики Олег Панютин выступал на четырех Паралимпиадах подряд с 2004 по 2016 годы. Парапауэрлифтер Эльшан Гусейнов также четыре раза подряд представлял Азербайджан на Играх с 2008 по 2020 годы.

Напомним, что Паралимпийские игры проходят раз в те же годы и в том же городе, что и Летние.