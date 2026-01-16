Азербайджан призывает международных партнеров активно участвовать в WUF13

15 января в Офисе ООН в Женеве состоялся брифинг, посвященный 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

В мероприятии приняли участие представители около 100 аккредитованных дипломатических миссий, сообщили Day.Az в Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Основной целью мероприятия стало укрепление сотрудничества между дипломатическим корпусом, правительством Азербайджана и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), а также поощрение международной поддержки WUF13 и его ожидаемых результатов.

Выступая на брифинге, председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев отметил, что в истории Всемирного форума городов впервые будет проведен Саммит лидеров. Он подчеркнул, что данная инициатива отражает позицию о необходимости лидерства на самом высоком политическом уровне для развития жилищной и градостроительной сфер.

В свою очередь, исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудиа Россбах в своем выступлении подчеркнула, что WUF13 является важной глобальной платформой для оценки реализации Новой градостроительной повестки и Целей устойчивого развития (ЦУР), особенно Цели 11 (Устойчивые города и населенные пункты), а также имеет стратегическое значение для определения глобальных градостроительных приоритетов на следующее десятилетие.

В завершение брифинга была отмечена важность широкого международного участия в WUF13, и все страны и международные партнеры были приглашены к активному участию в мероприятии.