Samsung открыла доступ к бета-версии нейросетевого браузера

Компания Samsung выпустила бета-версию своего фирменного браузера Samsung Internet для ПК на Windows, которая теперь доступна для всех пользователей без региональных ограничений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GSMArena.

Ранее приложение могли тестировать только пользователи из Южной Кореи и США с учетной записью разработчика. Новый релиз позволяет любому владельцу Windows установить браузер и оценить его возможности.

Samsung Internet для ПК дебютировал в октябре 2025 года и рассчитан на тесную интеграцию с мобильными устройствами бренда. Браузер поддерживает синхронизацию истории, закладок и других данных с Android-версией приложения, оснащен встроенным блокировщиком рекламы и авторизацией через Samsung Pass.

Главной особенностью браузера стали встроенные функции искусственного интеллекта Galaxy AI, которые позволяют автоматически пересказывать и переводить веб-страницы.