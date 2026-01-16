В Париже почтили память шехидов трагедии 20 Января

Совместными усилиями Посольства Азербайджана во Франции и Ассоциации друзей Азербайджана в Париже была почтена память шехидов трагедии 20 Января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на онлайн-издание La Gazette du Caucase, на мероприятии выступила Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, которая рассказала о кровавых событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Дипломат отметила, что 20 Января 1990 года является переломным моментом в борьбе азербайджанского народа за свободу, трагическим и одновременно героическим днем, навсегда запечатленным в национальной памяти. В ту ночь в результате ввода советских войск в Баку было совершено беспрецедентное насилие в отношении мирного населения, десятки ни в чем не повинных людей были убиты, сотни получили ранения.

Кровавые январские события не смогли сломить волю азербайджанского народа к свободе. Напротив, эта трагедия укрепила национальное единство и еще более упрочила идею независимости. Люди, вышедшие с голыми руками против танков и оружия, пожертвовали своими жизнями ради свободы, вписали героическую страницу в историю и заложили фундамент будущего независимого государства.

Абдуллаева подчеркнула, что трагедия 20 Января является не только днем траура, но и началом пути Азербайджана к государственной независимости. Именно этот путь в 2020 году привел к исторической Победе - восстановлению территориальной целостности страны. В ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия освободила оккупированные земли, и 30-летняя мечта народа о справедливости и суверенитете стала реальностью.

Дипломат также отметила, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана в 2020 году в регионе сформировались новые реалии, а мирная повестка вышла на первый план. В настоящее время между Азербайджаном и соседней Арменией ведутся переговоры по подписанию мирного соглашения. На фоне существующей политической воли и дипломатических контактов выражается надежда, что мирный договор будет подписан уже в этом году. Этот шаг может стать важной вехой на пути к долгосрочной стабильности и сотрудничеству на Южном Кавказе.

"Сегодня независимое, сильное и победоносное Азербайджанское государство воздвигнуто на памяти шехидов 20 Января и всех героев, отдавших свои жизни за Родину. Их самоотверженность никогда не будет забыта и навсегда останется символом свободы и гордости в истории Азербайджана", - заявила дипломат.

Затем с речью выступил новый президент Ассоциации друзей Азербайджана (ADA) Жером Беген. Он проинформировал о деятельности ADA, подчеркнув важность продвижения азербайджанской культуры и увеличения числа членов ассоциации.

Отметим, что перед мероприятием в Культурном центре Посольства состоялось ежегодное собрание ADA. Президент ассоциации, бывший депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер, и генеральный секретарь Мирвари Фаталиева представили годовой отчет, а также программы и проекты, запланированные на текущий год. На заседании из 16 членов правления ассоциации Жером Беген был избран на должность президента ADA. Кроме того, на трехлетний срок были избраны новые вице-президенты и генеральный секретарь ассоциации.

В завершение мероприятия директор Международного центра мугама, заслуженный артист, лауреат Президентской премии, кавалер медали "Терегги", победитель международных конкурсов, доцент, тарист Сахиб Пашазаде, директор Азербайджанской государственной детской филармонии, лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде, а также лауреат международных конкурсов, выпускница Пармской консерватории имени Арриго Бойто Сона Искендерли (сопрано) исполнили произведения азербайджанских и европейских композиторов.