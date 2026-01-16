Албания заинтересована в увеличении объемов импорта газа из Азербайджана

Начало поставок азербайджанского газа в Албанию по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в 2026 году, как ожидается, окажет позитивное и стратегическое влияние на энергетический баланс страны и укрепит ее энергетическую безопасность.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Албания в Азербайджане Бесарт Кадиа.

"Это будет способствовать диверсификации энергетического баланса страны, снижению зависимости от гидроэнергетики, а также повышению стабильности и устойчивости энергосистемы. Данный шаг опирается на расширяющуюся рамку двустороннего сотрудничества, существенно укрепленного, в частности, по итогам первого заседания Совместной рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству в мае 2023 года. Конкретные проекты, такие как проект газификации "Nur" в городе Корча, представленный в ходе визита министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в апреле 2025 года, наглядно демонстрируют, как это партнерство воплощается в реальных инфраструктурных и социально-экономических результатах. В целом поставки газа по TAP отражают долгосрочное стратегическое партнерство, укрепляя энергетическую безопасность Албании и одновременно усиливая позиции Азербайджана как ключевого партнера в обеспечении региональной энергетической стабильности", - отметил он.

Кадиа отметил, что первоначальный объем в 0,16 миллиарда кубометров рассматривается как важный первый этап в процессе газификации Албании.

"Албания имеет четкий интерес в увеличении этих объемов в перспективе - по мере развития внутренней инфраструктуры и региональной связности. Албания высоко оценивает роль Азербайджана в таких проектах, как газификация города Корча, создание подземных газовых хранилищ и развитие трансграничных систем передачи газа, а также в обеспечении оптимального использования Трансадриатического газопровода. Обе страны также поддерживают проект Ионическо-Адриатического газопровода и инициативы Европейского союза по расширению Южного газового коридора. В этом контексте Албания обновляет свой Генеральный план развития газовой отрасли и наращивает пропускную способность газотранспортной системы при высоко оцениваемой технической поддержке SOCAR и ее аффилированных структур, что создает прочную основу для поэтапного увеличения объемов поставок газа в будущем", - пояснил посол.

Расширение проекта SOCAR по газификации

Кадиа отметил, что проект газификации города Корча рассматривается как флагманский и пилотный, при этом существует выраженный интерес к его поэтапному распространению на другие регионы Албании.

"По мере того как поставки газа по TAP будут приобретать устойчивый характер, а внутренняя инфраструктура продолжит развиваться, Албания рассматривает возможность расширения газовых сетей на другие города и экономические зоны страны. Этот процесс предполагается реализовывать поэтапно и скоординированно - в соответствии с обновленным Генеральным планом развития газовой отрасли и в тесном взаимодействии с SOCAR и ее аффилированными структурами. Общей целью является укрепление энергетической безопасности и поддержка устойчивого экономического развития", - отметил он.

Перспективы сотрудничества в сфере "зелёной" энергетики

Посол также отметил, что Албания с большим интересом следит за стратегическими инициативами, направленными на укрепление региональной связности и диверсификацию источников "чистой" энергии, включая проект Черноморского энергетического кабеля.

"В русле своей приверженности развитию "зеленой" энергетики и формированию новых коридоров Албания открыта к рассмотрению форм участия, соответствующих ее национальной энергетической стратегии и региональным приоритетам. Албания высоко ценит ведущую роль Азербайджана в продвижении крупных энергетических инфраструктурных проектов и признает значимость азербайджанской энергетики - как газовой, так и возобновляемой - для обеспечения региональной энергетической безопасности, в том числе на Западных Балканах. По мере обновления Генерального плана развития газовой отрасли и расширения энергетической инфраструктуры Албания приветствует использование опыта Азербайджана и сотрудничество, а также форматы взаимодействия при поддержке Европейского союза, с тем чтобы глубже интегрироваться в региональные и европейские энергетические рынки и внести вклад в переход к устойчивым и надежным энергетическим системам", - подчеркнул Кадиа.

Он считает, что помимо уже реализуемых флагманских проектов Албания и Азербайджан располагают значительным потенциалом для дальнейшего укрепления энергетического сотрудничества на основе стратегического и комплексного подхода.

"К числу приоритетных направлений относятся диверсификация источников энергии, развитие новых коридоров, проекты в сфере возобновляемой энергетики, системы накопления энергии, инфраструктура для поставки сжиженного природного газа (СПГ), а также обмен опытом и наращивание потенциала. В то же время Албания придает большое значение расширению сотрудничества и за пределами энергетического сектора - прежде всего в области транспортной связности, торговли и партнерства между малыми и средними предприятиями, устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности, образования, туризма и культурных обменов. Углубление институционального взаимодействия, развитие контактов между бизнес-сообществами и проведение совместных форумов будут дополнительно способствовать привлечению инвестиций и реализации совместных инициатив. Такой целостный подход, охватывающий энергетику, экономику, связность, инновации и гуманитарные контакты, будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений и обеспечению устойчивых социально-экономических выгод как для Албании, так и для Азербайджана", - подчеркнул он.

Инвестиционные возможности

Кадиа отметил, что Албания приветствует азербайджанские инвестиции в нескольких приоритетных секторах, которые соответствуют национальным целям развития страны и повестке двустороннего сотрудничества.

"Помимо энергетики, Албания видит значительный потенциал для инвестиций в транспорт и логистику, туризм и гостиничный бизнес, устойчивое сельское хозяйство и переработку продуктов питания, цифровые инновации и развитие инфраструктуры. Возможности также существуют в сфере торговли и партнерства между малыми и средними предприятиями, чему способствует сотрудничество между AIDA и AZPROMO, а также укрепление связей между торгово-промышленными палатами. Благодаря стабильному инвестиционному климату, продолжающейся гармонизации законодательства и целевым бизнес-форумам и B2B-инициативам Албания стремится облегчить привлечение азербайджанских инвестиций, создающих взаимные экономические выгоды и способствующих долгосрочному устойчивому росту обеих стран", - подчеркнул посол Албании.

Он отметил, что албанские компании проявляют интерес к участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

"Участие в таких проектах дает возможность поделиться опытом, предоставлять технологии и услуги в сфере инфраструктуры, строительства и смежных отраслей. Это взаимодействие соответствует более широкой рамке двустороннего экономического сотрудничества, укрепляет торговлю, инвестиции и долгосрочные деловые партнерства, одновременно отражая приверженность Албании поддержке инициатив, способствующих устойчивому развитию и региональному процветанию", - сказал Кадиа.

Что касается других возможностей расширения экономических связей, посол отметил, что Албания приветствует создание совместных предприятий между албанскими и азербайджанскими компаниями как стратегический инструмент укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

"Такие партнерства предоставляют возможности для объединения опыта, технологий и ресурсов, способствуют инновациям, повышению конкурентоспособности и успешной реализации совместных проектов. Совместные предприятия имеют особый потенциал в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и туризм, а также способствуют развитию торговли, инвестиций и долгосрочного сотрудничества. Они отражают общую приверженность устойчивому развитию и углублению наших двусторонних отношений", - пояснил он.

Кроме того, говоря о туристическом сотрудничестве, посол отметил, что Албания приветствует перспективу открытия прямых авиарейсов между Азербайджаном и Албанией как стратегической меры по укреплению двусторонних отношений.

"Расширение воздушного сообщения, опирающееся на действующее соглашение о безвизовых поездках, будет способствовать развитию деловых, туристических и культурных обменов, а также укреплению контактов между людьми. Эта инициатива дополняет текущие усилия по расширению торговли, инвестиций и региональной связности, отражая общую приверженность обеих стран углублению экономического, культурного и социального партнерства", - сказал он.

О мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Посол отметил, что Албания приветствует недавние положительные сдвиги в диалоге между Азербайджаном и Арменией и выражает надежду на то, что они приведут к долгосрочному разрешению конфликта.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и подтверждаем нашу поддержку взаимного признания суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Подчеркиваем, что конструктивный диалог, веденный с полным соблюдением международных норм и принципов, является ключевым для достижения прочного мира, примирения и стабильности на Южном Кавказе. Албания высоко оценивает готовность обеих стран к диалогу вместо противостояния и приветствует историческую веху на пути к миру, закрепленную на уровне Белого дома под лидерством Президента Трампа. Мы рассматриваем это соглашение как важный шаг, означающий окончание десятилетий конфликта и закладывающий основу для полной нормализации отношений, а также укрепления регионального доверия, стабильности и безопасности", - сказал Кадиа.

Предстоящие совместные мероприятия и визиты

Посол отметил, что Албания с нетерпением ожидает серии визитов на высоком уровне и совместных мероприятий, которые будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

"В Тиране планируется провести второе заседание Совместной рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству, которое создаст платформу для продвижения конкретных проектов и углубления институционального взаимодействия. Президент Байрам Бегай посетит Азербайджан с 13 по 15 марта, чтобы принять участие в мероприятии, организованном Международным центром Низами Гянджеви, что подчеркивает приверженность Албании культурному и интеллектуальному обмену. Кроме того, ожидается участие премьер-министра Эди Рамы в специальных встречах мировых лидеров 18 мая 2026 года на WUF13 в Баку, что отражает активное участие Албании в региональных и глобальных диалогах. Несколько других визитов и совместных инициатив находятся на стадии подтверждения, что свидетельствует о взаимной приверженности обеих стран расширению сотрудничества в экономической, культурной и технологической сферах", - заключил Кадиа.