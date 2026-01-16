Некоторым пассажирам бакинского метро придется платить больше

В Бакинском метрополитене для пассажиров, перевозящих ручную кладь, превышающую установленные размеры, предусмотрена дополнительная плата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, данное правило основано на решении Кабинета министров.

Согласно правилам, в метро разрешается перевозка ручной клади с суммарными габаритами от 121 до 200 сантиметров, а также длинных предметов длиной от 151 до 220 сантиметров, однако в этих случаях необходимо оплатить дополнительный проезд. Перевозка предметов, превышающих указанные размеры, в метро не допускается.

Отметим, что за небольшие сумки и ручную кладь стандартных размеров, предназначенные для повседневного использования, дополнительная плата не взимается.

Отметим, что в настоящее время цена проезда в бакинском метро составляет 0,60 маната.

