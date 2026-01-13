Возможны ли изменения тарифов в бакинском метро?

Как сообщалось ранее, в настоящее время проводится анализ дифференцированных тарифных моделей в бакинском метро, которые основаны на расстоянии, зонах и пассажирских сегментах. Это может в перспективе способствовать формированию более сбалансированного и экономически обоснованного тарифного механизма.

Как передает Day.Az, в связи с этим редакция Milli.Az направила запрос в ЗАО "Бакинский метрополитен" о возможных изменениях цен.

В ответ на запрос было заявлено, что в сфере общественного транспорта применяется единая тарифная модель. Вместе с тем в долгосрочной перспективе с целью выстраивания более справедливой, доступной и экономически сбалансированной тарифной политики ведется аналитическая работа над альтернативными моделями.

Отмечается, что в этих рамках на основе международного опыта оцениваются дифференцированные тарифные механизмы, основанные на расстоянии, зонах и пассажирских сегментах; изучаются модели, применяемые метрополитенами различных городов, а также анализируется их соответствие местным условиям.

"Проводимые исследования в настоящее время не находятся на стадии принятия решений, однако их результаты в будущем сформируют аналитическую основу для эволюции тарифной политики", - подчеркнули в ЗАО.