Глава европейской страны встретится с Трампом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом США Дональдом Трампом в попытке укрепить связи с Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Лидер восточноевропейской страны с населением 5,4 миллиона человек, граничащей с Украиной, планирует обсудить планы строительства новой атомной электростанции. Контракт, оцениваемый в 15 миллиардов евро, может быть заключен с американской компанией Westinghouse уже в следующем году", - говорится в материале.

Как отмечает издание, встреча состоится в субботу, 17 января, в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго, а ее цель - укрепить связи между Вашингтоном и государством-членом Европейского союза, которое резко критикует блок. Агентство подчеркивает, что стремление Фицо к более тесным связям с США происходит одновременно с попытками сохранить деловые отношения с Россией и Китаем.

Уточняется, что в пятницу словацкая делегация должна подписать в Вашингтоне межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с правительством США, что должно проложить путь к переговорам с компанией Westinghouse.