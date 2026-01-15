iPhone лишат «моноброви»

В 2026 году выйдут первые смартфоны Apple без экранного выреза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на инсайдеров.

Журналисты сослались на известного инсайдера под ником Digital Chat Station. Он заявил, что в этом году Apple впервые выпустит смартфон без "моноброви" или Dynamic Island. Американская компания использует в своих телефонах экранные вырезы с 2017 года.

По словам автора, компания перейдет на технологию производства дисплеев со встроенным модулем камеры и датчика распознавания по лицу Face ID. Первыми его получат iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Модели будут иметь экраны LTPO размером 6,27 и 6,86 дюймов соответственно.

Базовые модели, которые выйдут позже - в начале 2027 года - пока останутся с вырезом Dynamic Island, который Apple применяет в своих смартфонах с 2022 года. С подобным дизайнерским элементом останутся iPhone 18 и новое поколение iPhone Air.

Журналисты также заметили, что другой известный инсайдер Instant Digital предсказал, что Dynamic Island в новых iPhone станет меньше. "Для Apple характерно, что новые дизайнерские решения дебютируют на моделях Pro, а затем постепенно переходят на более дешевые варианты", - заключили авторы Neowin.

В конце декабря известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital заявил, что Apple выпустит iPhone 18 Pro осенью. Базовый смартфон серии iPhone 18 появится в начале 2027 года.