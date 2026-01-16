Албания приветствует создание совместных предприятий c азербайджанскими компаниями

Албания приветствует создание совместных предприятий между албанскими и азербайджанскими компаниями как стратегический инструмент укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью Trend Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Албания в Азербайджане Бесарт Кадиа.

"Такие партнерства предоставляют возможности для объединения опыта, технологий и ресурсов, способствуют инновациям, повышению конкурентоспособности и успешной реализации совместных проектов. Совместные предприятия имеют особый потенциал в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и туризм, а также способствуют развитию торговли, инвестиций и долгосрочного сотрудничества. Они отражают общую приверженность устойчивому развитию и углублению наших двусторонних отношений", - пояснил он.

Кроме того, говоря о туристическом сотрудничестве, посол отметил, что Албания приветствует перспективу открытия прямых авиарейсов между Азербайджаном и Албанией как стратегической меры по укреплению двусторонних отношений.

"Расширение воздушного сообщения, опирающееся на действующее соглашение о безвизовых поездках, будет способствовать развитию деловых, туристических и культурных обменов, а также укреплению контактов между людьми. Эта инициатива дополняет текущие усилия по расширению торговли, инвестиций и региональной связности, отражая общую приверженность обеих стран углублению экономического, культурного и социального партнерства", - сказал он.