В Баку выбрали Miss & Mister Azerbaijan 2025

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся финал национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2025. В ходе конкурсной программы участники продемонстрировали не только внешние данные, но и культуру общения, сценическое мастерство, сообщает Day.Az.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли общественные деятели, представители творческой и деловой среды.

По итогам конкурса решением жюри главные титулы вечера были присуждены: Miss Azerbaijan 2025 - Айтен Абиловой и Mister Azerbaijan 2025 - Ульви Мехрали.

Кроме того, в рамках финального вечера были определены победители и призёры в различных номинациях, что позволило отметить индивидуальные качества участников.

Отметим, что национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan проводится в Азербайджане с 1996 года. Организатором и учредителем конкурса является Анеля Ордуханова.