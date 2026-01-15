https://news.day.az/society/1809652.html Сколько учеников поменяли место учебы в текущем году? Обнародована статистика по переводу учеников. Как сообщает Day.Az, в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию в ответ на запрос Trend сообщили, что зафиксировано более 53 тысяч переводов учеников.
Как сообщает Day.Az, в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию в ответ на запрос Trend сообщили, что зафиксировано более 53 тысяч переводов учеников.
"В первом полугодии 2025-2026 учебного года по стране успешно завершен перевод более 53 тысяч учащихся", - говорится в сообщении.
Отметим, что процесс перевода был приостановлен 8 января. Перевод учащихся 11-х классов до конца учебного года возобновляться не будет.
О дате повторного запуска процесса перевода для подготовительных групп и учащихся 1-10-х классов общественности будет сообщено дополнительно.
