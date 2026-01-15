Банк Республика завершил 2025 год с рекордными финансовыми результатами

Банк Республика: рост активов, капитала и прибыли по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Банк Республика продемонстрировал рекордные финансовые показатели, подтвердив высокий уровень финансовой устойчивости и надёжности.

Согласно отчётности, Банк укрепил свои позиции на банковском рынке Азербайджана, обеспечив рост по всем основным финансовым направлениям по сравнению с предыдущим годом:

Основные финансовые показатели за 2025 год:

Активы выросли на 25,2% и составили 2,73 млрд манатов;

выросли на 25,2% и составили Совокупный капитал увеличился на 20% и составил 266,67 млн. манатов;

Кредитный портфель вырос на 12,4% и составил 1,65 млрд. манатов;

Чистый процентный доход вырос на 19,4% и составил 169,73 млн. манатов;

Чистая операционная прибыль увеличилась на 20,3%, достигнув 82,29 млн. манатов;

Чистая прибыль увеличилась на 19,8% и составила 60,6 млн. манатов;

Депозитный портфель достиг 1,36 млрд. манатов, что является одним из наиболее высоких показателей среди банков страны.

Показатели финансовой устойчивости:

Коэффициент достаточности основного капитала (Tier I) - 10,14% ( норма - 6,5%);

- норма - 6,5%); Общий коэффициент достаточности капитала - 14,6% (норма - 12,5%);

- (норма - 12,5%); Коэффициент левереджа - 6,71% (норма - 5%);

- (норма - 5%); Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила - 0,90%, что является одним из самых низких показателей в банковском секторе.

В 2025 году Банк Республика продолжил успешную деятельность по привлечению иностранных средств для развития реального сектора страны, и заключил кредитные соглашения с ведущими международными финансовыми институтами, включая Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Черноморский банк торговли и развития (BSTDB).

"2025 год стал для Банка Республика годом последовательного развития, стратегических решений и институционального укрепления. Шаги, реализованные в течение года, вновь подтвердили приверженность банка устойчивой модели роста, ориентацию на современные финансовые решения и клиентоориентированный подход. Достигнутые результаты стали возможны благодаря условиям, сформированным государством для устойчивого и всестороннего развития страны. Профессиональная команда банка, а также доверие наших клиентов и партнёров являются ключевыми движущими силами этих достижений. В будущем Банк Республика продолжит активно работать над внедрением инновационных решений и обеспечению высокого качества сервиса для своих клиентов, укрепляя свои позиции в качестве одного из лидеров финансового сектора" - отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

