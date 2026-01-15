США расширяют санкции против Ирана

Вашингтон ввел новые ограничительные меры против 24 субъектов, связанных с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В санкционный список включены 12 физических и 12 юридических лиц.

Под ограничения попали представители ключевых иранских госструктур, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), силовые и правоохранительные органы, а также компании, задействованные в трансграничных финансовых и торговых операциях.

Физические лица - высокопоставленные командиры КСИР и силовых структур, а также участники международной торговли энергоресурсами.

Юридические лица - компании, зарегистрированные в Иране, ОАЭ, Сингапуре и Великобритании, связанные с торговлей нефтью, нефтепродуктами и стратегическими товарами.

OFAC утверждает, что часть компаний участвовала в обходе санкций, а также в финансировании структур, связанных с международными преступными сетями и терроризмом.