В Баку снесут тысячи зданий

Стали известны адреса тысяч зданий и частных жилых домов в ряде районов Баку, находящихся в аварийном состоянии и выработавших срок эксплуатации. Они представляют определенные риски как с точки зрения градостроительства, так и безопасности людей. Территории, где планируется проведение работ по реконструкции, охватывают районы Сабаиль, Ясамал, Бинагади, Нариманов, Хатаи, Низами, Сабунчи, Насими, Сураханы и Пираллахи. Несмотря на то, что во многих из этих строений люди проживают уже долгие годы, они создают опасность не только для жителей, но и для прохожих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по информации Азербайджанского общества оценщиков, планируется снос домов, построенных в оползневых зонах, на территориях, загрязненных нефтью, а также в районах прохождения линий электропередачи высокого напряжения.

Как будет осуществляться выплата компенсаций?

По словам Вугара Оруджа, если на этих территориях будут возводиться новые здания, гражданам в первую очередь предлагается квартира в новом доме. В случае согласия гражданина на предложенное жилье, на период строительства ему компенсируются расходы на аренду жилья.

Эксперты отмечают, что количество зданий, подлежащих сносу в столице, достаточно велико. Проведение реконструкционных работ на этих территориях возможно поэтапно. В общей сложности насчитывается около 16 тысяч зданий с истекшим сроком эксплуатации, большинство из которых было построено в советский период.

Отметим, что в соответствии с Генеральным планом развития города Баку до 2040 года в столице реализуется масштабная программа перепланировки и обновления городской среды.