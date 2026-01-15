Самолет с 221 пассажиром жестко сел в США

Самолет с 221 пассажиром жестко сел в аэропорту Атланты, США, и повредил все восемь стоек шасси. Об этом пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 6 января в воздушной гавани Хартсфилд-Джексон. Борт летел из Лимы, Перу. По рассказам пассажиров, они насторожились из-за громкого звука колес во время торможения. Один из очевидцев - сотрудник аэропорта - написал в социальной сети, что услышал громкие хлопки, а затем увидел дым на взлетно-посадочной полосе. "Один из коллег сказал, что самолет приземлился так жестко, что повредил все шины", - добавил он.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. 221 пассажира не выпускали из салона на протяжении двух часов после посадки. Неназванный авиационный эксперт, в свою очередь, пояснил, что произошедшее могло быть вызвано не резким столкновением борта с землей, а возможной неисправностью автоматической тормозной системы.