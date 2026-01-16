В Гёранбое автомобиль опрокинулся на обочину

В Гёранбое произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария была зафиксирована на дороге, ведущей в село Бёрю. Двигающийся автомобиль марки VAZ 2107 потерял управление и опрокинулся на обочину.

В результате ДТП травмы получили Ф.Алиев 1998 года рождения, Т.Алиева 1971 года рождения и С.Шадманова 1989 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.