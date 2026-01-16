Средняя зарплата выросла в Азербайджане

В январе-ноябре 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 9,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1089,2 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, более высокий уровень средней номинальной заработной платы был зафиксирован в добывающей промышленности, сфере финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве.

Отметим, что по состоянию на 1 декабря 2025 года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1,797 млн человек, из которых 869,0 тыс. человек были заняты в государственном секторе экономики, а 928,4 тыс. - в негосударственном секторе.

18,6% наемных работников были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,2% - в образовании, 14,0% - в промышленности, 8,5% - в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг населению, 6,7% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,5% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, а 14,6% - в других отраслях экономики.

