Продлен срок надбавок к зарплатам этих лиц
Срок выплаты срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19, продлен.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, срок выплаты временной надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), продлен до 1 апреля.
Напомним, что 25 марта 2020 года Кабинет Министров принял решение "Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19)".
