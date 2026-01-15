Продлен срок надбавок к зарплатам этих лиц

Срок выплаты срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19, продлен.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты временной надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), продлен до 1 апреля.

Напомним, что 25 марта 2020 года Кабинет Министров принял решение "Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19)".