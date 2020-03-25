https://news.day.az/society/1216066.html Определена временная надбавка к заработной плате медицинских работников в Азербайджане
Определена временная надбавка к заработной плате медицинских работников в Азербайджане
Кабинет министров Азербайджана принял решение об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).
Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.
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