Определена временная надбавка к заработной плате медицинских работников в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана принял решение об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.

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