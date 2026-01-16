Гороскоп на 16 января

Сегодня звезды гороскопа склоняют проявить решительность и энергичность, позабыв при этом про дипломатичность. Возможны конфликты и столкновения интересов, которые могут вспыхивать совершенно спонтанно. Чтобы не провести весь день в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви. День создан для того, чтобы добиваться своего, так что не упустите свой шанс! Берите инициативу в свои руки: сегодня любовь - это поле битвы, и победу на нем одержит самый решительный, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня где-то в глубине души у Овна проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Овен склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Телец

Сегодня Тельцу лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Тельца интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Близнецы

Сегодня Близнецы проведут день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Близнецы будут настроены на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Близнецами, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Рак

Сегодня Рака может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Рак не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Раку останется только упорно стоять на своем. Зато такое вот упорство может здорово помочь Раку в достижении собственных целей.

Лев

Сегодня Лев будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, сегодня у Льва есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Лев может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Дева

Сегодня уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Деву! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Деве захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Весы

Сегодня среди всех прочих дел на первом месте у Весов будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Скорпион попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Скорпиону полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Стрелец вынашивал до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Стрелец сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Козерог

Сегодня Козерога будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Козерога, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Козерог легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Водолей

Сегодня Водолею очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Водолею сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Рыбы

Сегодня жизненный потенциал Рыб будет на высоте! Даже если сами Рыбы этого потенциала и не чувствуют, стоит им лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять их. Проще всего Рыбам в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.