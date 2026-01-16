Определен предельный размер удержаний по алиментам из заработной платы работника

В правила ограничения размера удержаний из заработной платы внесены изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, при каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний не может превышать 20 процентов суммы заработной платы, подлежащей выплате работнику, а в случаях, предусмотренных соответствующим законодательством, - 50 процентов.

При удержании сумм из заработной платы на основании нескольких исполнительных документов во всех случаях за работником должно сохраняться не менее 50 процентов его заработной платы.

Эти ограничения не распространяются на удержания из заработной платы работника при отбывании исправительных работ, а также при взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении ущерба лицам, пострадавшим в результате утраты кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Согласно закону, в таких случаях размер удержаний не может превышать 70 процентов заработной платы, подлежащей выплате работнику.