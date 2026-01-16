Ford обсуждает закупку аккумуляторов у BYD

Ford и китайская BYD ведут переговоры о поставках аккумуляторов для гибридных автомобилей после того, как рынок электромобилей сошел на нет. Если сделка состоится, то Ford закажет аккумуляторы BYD для своих заводов за пределами США для некоторых гибридных моделей.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, обе компании все еще обсуждают, как будет работать это соглашение. По словам некоторых источников, одна из идей заключается в том, что Ford будет импортировать батареи от BYD на свои заводы за пределами США. Переговоры продолжаются, и возможно, сделка не состоится, добавили источники.

Если это соглашение будет заключено, Ford объединится с крупнейшей китайской автомобильной компанией, которая внушает опасения значительной части американской автомобильной промышленности своей способностью производить доступные модели с передовыми технологиями.

Для Ford это решает проблему. Поскольку компания сокращает производство электромобилей и наращивает линейку гибридов, ей нужен поставщик батарей, а BYD способна производить высококачественные автомобильные батареи.

Ранее журнал Time опубликовал рейтинг самых культовых американских компаний: первый номер - Ford Motor Company, опередившая Apple, McDonald's и Walmart.