США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток из-за Ирана

Вашингтон начал переброску как минимум одной авианосной ударной группы на Ближний Восток из-за нарастающей напряженности в отношениях с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

По его данным, пока неясно, идет ли речь об авианосце USS Abraham Lincoln или о кораблях, вышедших из портов Норфолка и Сан-Диего. Ожидается, что их переброска в регион займет не менее недели.

Военные активы США воздушного, наземного и морского базирования будут прибывать в регион в ближайшие дни, чтобы предоставить президенту варианты действий на случай решения о нанесении ударов по Ирану.

Ранее в Белом доме заявили, что США рассматривают "все варианты" в отношении ситуации в Иране.

Напомним, что в конце 2025 года в Тегеране начались акции протеста из-за сильного падения курса иранского риала.