США рассматривают "все варианты" в отношении Ирана

США рассматривают "все варианты" в отношении ситуации в Иране.

Как сообщает Day.Az об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

"800 казней, которые были запланированы и должны были состояться вчера, были приостановлены. Трамп и его команда внимательно отслеживают ситуацию, и все варианты остаются на рассмотрении", - сказала она.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что власти Ирана "передумали казнить протестующих".

Напомним, что в конце 2025 года в Тегеране начались акции протеста из-за сильного падения курса иранского риала.