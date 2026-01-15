https://news.day.az/world/1809692.html США рассматривают "все варианты" в отношении Ирана США рассматривают "все варианты" в отношении ситуации в Иране. Как сообщает Day.Az об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт. "800 казней, которые были запланированы и должны были состояться вчера, были приостановлены.
Как сообщает Day.Az об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.
"800 казней, которые были запланированы и должны были состояться вчера, были приостановлены. Трамп и его команда внимательно отслеживают ситуацию, и все варианты остаются на рассмотрении", - сказала она.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что власти Ирана "передумали казнить протестующих".
Напомним, что в конце 2025 года в Тегеране начались акции протеста из-за сильного падения курса иранского риала.
