Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Ирана передумали казнить протестующих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются, прекратились. Они прекращаются, а смертная казнь не планируется", - сказал Трамп, по версии которого данная информация получена из надежных источников.

"Мы об этом узнаем. Мы будем очень огорчены, если это произойдет", - заявил глава Белого дома.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов.