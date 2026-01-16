Компания «PASHA Holding» объявляет о создании «PASHA Financial Holding»

Начиная с 30-го декабря 2025 года новая дочерняя компания компании "PASHA Holding", "PASHA Financial Holding", официально начала свою деятельность.

Основной целью "PASHA Financial Holding" является централизованное управление финансовыми компаниями, входящими в состав "PASHA Holding", а также инвестиционным портфелем в сферах банковских услуг, страхования, финтеха и электронной коммерции. В настоящее время в структуру "PASHA Financial Holding" входят банк "PASHA Bank Azerbaijan", банк "PASHA Bank Georgia", банк "PASHA Bank Türkiye", экосистема "Bir" (Kapital Bank, Competo и PashaPay), страховая компания "PASHA Insurance", компания по страхованию жизни "PASHA Life", а также "PASHA Technology".

Комментируя новую организационную структуру, генеральный директор "PASHA Holding" Джалал Гасымов отметил: "Создание "PASHA Financial Holding" позволит обеспечить более гибкое, сфокусированное и ориентированное на долгосрочную ценность управление нашими финансовыми и смежными активами. Этот шаг является важным этапом в стратегическом развитии Холдинга".

Следует отметить, что Фарид Мамедов, ранее занимавший должности заместителя генерального директора "PASHA Holding" и генерального директора экосистемы "Bir", назначен генеральным директором "PASHA Financial Holding". "Ключевым приоритетом "PASHA Financial Holding" является укрепление синергии между финансовыми и технологическими бизнесами, а также повышение ценности для клиентов и операционной эффективности за счёт внедрения инновационных решений", - отметил Фарид Мамедов. Одновременно с новой должностью Фарид Мамедов продолжит исполнять обязанности председателя Наблюдательного совета экосистемы "Bir".

В рамках новой структуры "PASHA Holding" будет осуществлять деятельность по пяти субвертикалям: "PASHA Financial Holding", охватывающая финансовый сектор (банковская деятельность, страхование, финтех, электронная коммерция и др.); "PASHA Real Estate Group", включающая управление недвижимостью, гостиничным бизнесом и торговыми центрами; AgroDairy, охватывающая аграрный сектор;

сеть супермаркетов "Bravo"; а также Ventures Group, объединяющая розничные услуги, ресторанный бизнес, туризм и индустрию развлечений.

Основанная в 2006 году, "PASHA Holding" является одной из крупнейших частных холдинговых компаний страны. Холдинг осуществляет деятельность в сферах финансов, недвижимости, сельского хозяйства, управления сетью супермаркетов, розничных услуг и индустрии развлечений, стремясь вносить вклад в повышение уровня жизни в странах своего присутствия.