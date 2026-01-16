Названы доходы бюджета Нахчыванской АР за 2025 год

В 2025 году бюджетные доходы Нахчыванской Автономной Республики (без учета дотаций) составили 290,6 млн манатов.

Об этом сообщает Day.Az, соответствующие показатели приводятся в данных Государственного комитета по статистике Нахчывана.

По данным ведомства, данный показатель на 11,1% превышает уровень 2024 года.

В то же время в прошлом году бюджетные расходы автономной республики составили 445,6 млн манатов.

Это означает рост на 3,7% по сравнению с 2024 годом.

