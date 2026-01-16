https://news.day.az/economy/1809699.html Названы доходы бюджета Нахчыванской АР за 2025 год В 2025 году бюджетные доходы Нахчыванской Автономной Республики (без учета дотаций) составили 290,6 млн манатов. Об этом сообщает Day.Az, соответствующие показатели приводятся в данных Государственного комитета по статистике Нахчывана. По данным ведомства, данный показатель на 11,1% превышает уровень 2024 года.
Названы доходы бюджета Нахчыванской АР за 2025 год
В 2025 году бюджетные доходы Нахчыванской Автономной Республики (без учета дотаций) составили 290,6 млн манатов.
Об этом сообщает Day.Az, соответствующие показатели приводятся в данных Государственного комитета по статистике Нахчывана.
По данным ведомства, данный показатель на 11,1% превышает уровень 2024 года.
В то же время в прошлом году бюджетные расходы автономной республики составили 445,6 млн манатов.
Это означает рост на 3,7% по сравнению с 2024 годом.
