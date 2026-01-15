Названа средняя зарплата в Нахчыване в 2025 году

В 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата в Нахчыванской Автономной Республике составила 812,6 маната.

Как сообщает Day.Az, соответствующие показатели приводятся в данных Государственного комитета по статистике Нахчывана.

Согласно сведениям, данный показатель на 5,2% превышает уровень 2024 года.

В то же время, по данным комитета, по состоянию на 1 ноября 2025 года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1,782 млн человек, из которых 865,7 тыс. были заняты в государственном секторе, а 916,7 тыс. - в негосударственном.

Отмечается, что в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 9,4% и достигла 1086,3 маната.